Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Громадяни України у 2020 році більше продають валюти банкам, ніж скуповують у них. Про це свідчить опитування, яке провів «Фінансовий клуб». Так, за інформацією Нацбанку України, за період з січня по серпень 2020 року населення продало валюти більше на 1,2 мільярда доларів, ніж купило.

Так, за словами співробітника Альфа-Банку Тетяни Попович, особливо яскраво це відбулося влітку і банк вивозив чимало євро за кордон. Однак, на її думку, це і непогано, адже населення на будь-які ризики та події в країні реагує оперативно, й це позитивний факт.

У Банку «Форвард» вважають, що в період карантину населення просто було вимушене продавати свої заощаджені долари та євро, адже воно не мало коштів для подальшого існування.

Інші експерти вважають, що попри це, громадяни й купували валюту. Ще один чинник – люди не витрачали свої долари та євро так, як вони це робили торік, коли можна було вільно пересуватися світом і купувати тури на різні поїздки за кордон.

Також фахівці зазначають іншу тенденцію – населення набагато повільніше, ніж у минулі роки відкриває валютні депозити, ніж гривневі. Аналітики пояснюють це тим, що сьогодні заробити на гривневих депозитах можна значно більше, ніж на валютних, навіть вважаючи на різні девальваційні очікування.