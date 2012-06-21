Щоліта на Землі можна спостерігати за видовищним зорепадом Персеїди. Наша планета проходить через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають у земній атмосфері, утворюючи «зоряний дощ».
Середня швидкість Персеїд – 210 тис. км/год. Рекордну щільність «зірок, які падають» було зафіксовано в 1863 році, тоді на годину на нічному небі фіксували одразу 215 яскравих спалахів.
У ніч з 12 на 13 серпня українці зможуть помилуватися один із найбільш видовищних метеорних потоків Персеїди. У небі можна буде побачити до 100 метеорів на годину, а при ясній погоді їх видно неозброєним оком. Тобто можна буде побачити слабкі смуги і яскраві вогняні кулі щохвилини. Після 13 серпня інтенсивність зорепаду піде на спад, але він не завершиться. Востаннє помилуватися потоком Персеїд можна буде 24 серпня.
Персеїди входить до трійки найбільш видовищних космічних явищ поряд з квітневими Лірідами і грудневими Гемінідами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»