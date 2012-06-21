Українці в минулому році вийшли в лідери з купівлі земельної нерухомості в Польщі. Причини зацікавленості українських громадян в польській земельної нерухомості виключно економічні. Про це пише hvylya.net.
«Тільки в минулому році громадяни України отримали 134 дозволи Міністерства внутрішніх справ Польщі на придбання землі, що становить близько 50% всіх дозволів на покупку земельної нерухомості, що видані іноземцям. Для порівняння, в 2016 році українці отримали 47% таких дозволів», – зазначає український кореспондент «Радиё Рація» Мартін Війна.
Польські аграрні закони куди більш ліберальні, ніж українські. До того ж в Польщі значно краща аграрна інфраструктура і висока культура землеробства.
За прогнозами аналітиків, найближчим часом інтерес українців до придбання землі в Польщі буде тільки зростати.
Для купівлі землі, в тому числі і сільськогосподарських угідь, необхідна згода глави МВС Польщі. Такий дозвіл необхідно отримувати громадянам країн, що не входять в ЄС.
Як стало відомо «Урядовому кур’єру», у Польщі за аналогією з Болгарією та Естонією держава не займається прямим регулюванням і втручанням у формування ринкової вартості земель. Винятком є кількісне вираження площ на одну фізособу – 500 га орних земель. Податок при продажу сплачує покупець в розмірі 2-5%, а ось плата за володіння ділянкою відсутня. З 1 травня 2016 року було остаточно розблоковано тимчасові обмеження для громадян ЄС, що призвело до збільшення вартості до 10,3 тис. доларів за 1 га.