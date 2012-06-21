Завдяки оперативному впровадженню плану реагування українською владою, а також високому рівню громадянської свідомості українців, які активно долучилися до акції #прикрути та добровільно зменшили температуру у своїх будинках на один градус, за оперативними даними за минулу добу по усіх обласних центрах та найбільших українських містах споживання газу скоротилося приблизно на 25 млн куб. м (14%) порівняно з 1 березня.
Станом на ранок суботи українська газотранспортна система повністю збалансована і працює в штатному режимі, повідомили «Урядовому кур’єрові» у Департаменті з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Наразі падіння тиску в магістральній системі газопроводів, що виникло через недотримання Газпромом контрактів як на постачання так і транзит газу територією України, повністю зупинено завдяки збільшенню обсягів імпорту газу з європейського напрямку.
«Ми дякуємо усім, хто проявив витримку і професіоналізм у відповідь на газовий шантаж Росії. Ми вдячні президенту Порошенку, прем’єр-міністру Гройсману, міністру Насалику, членам РНБО, органам місцевої влади, виробникам тепла та комерційним споживачам за оперативне та компетентне реагування на ситуацію. Ми також вдячні нашим європейським партнерам, які проявили солідарність та допомогли оперативно збільшити обсяги постачання палива з ЄС», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
«Окремо я хотів би подякувати всім українцям, які з вражаючою готовністю відгукнулись на наш заклик зменшити температуру опалення на один градус. Я щиро дякую також медіа-спільноті, яка активно підтримала цю дуже важливу для країни кампанію. Ми закликаємо продовжувати акцію до 6 березня, бо кожен зекономлений вами кубометр газу — це захист України від непередбачуваних дій росіян», — сказав Андрій Коболєв.