Є в нас досягнення, на які рівняється Європа. Про це на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну» заявила засновник та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська: «Українських дизайнерів поважає, у них вчиться і водночас боїться стара Європа, бо Україна пропонує незаангажований погляд на моду. Ми стали лідерами в Європі».
Чи не тому в конференції, яка проходила в Київському національному університеті технологій та дизайну, взяли участь майже п’ятдесят представників університетів, творчих спілок, бізнесу з двадцяти країн світу. Звичайно, всіх цікавив досвід навчального закладу, який, за оцінками міжнародних експертів, входить до сотні кращих дизайнерських шкіл світу.
Ректор університету академік НАПН України Іван Грищенко наголосив, що успіху досягнуто завдяки орієнтованому на практику навчанню. Віце-президент Національної академії мистецтв України Микола Яковлєв зауважив, що головне завдання дня — популяризація і виховання суспільства в сучасних традиціях. Цим мають займатись численні кафедри дизайну, які є в університетах країни. І КНУТД вчить регіональні кадри.
Учасники конференції наголошували, що під час підготовки дизайнерів їм треба викладати, крім усього, ще й хімію та фізику, технологію. І велика перевага КНУТД у тому, що тут вміло поєднують і технологію, і дизайн. Про високий рівень навчання говорили роботодавці. Зокрема директор компанії «Рекламний текстиль» Леся Малюта зауважила, що на підприємстві 40 відсотків працівників — випускники КНУТД. «Ми задоволені їхньою підготовкою, — сказала вона. — А коли виникла потреба в розробленні нового товару, оголосили конкурс серед студентів КНУТД. Надійшли унікальні високопрофесійні роботи».
Як напуття в дорогу, віру в те, що молодь розвиватиме традиції, Леся Малюта вручила переможцям конкурсу відзнаки. Але чи не найбільшою нагородою було привселюдне запрошення їх на роботу.
Микола ПЕТРУШЕНКО
для «Урядового кур’єра»