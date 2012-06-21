«Після наполегливих дій нарешті звільнено українців Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького і Оксану Альошину. Тривають перемовини для звільнення ще одного українця Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Брест», — написав Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.
Глава держави зауважив, що наших правозахисників і журналістів було затримано 12 серпня незаконно: «Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, і для коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці».
Акцентуючи, що Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робитиме, він закликав білоруську владу «категорично утриматися від незаконних затримань і насильства. Нам справді небайдуже, й ми переживаємо за все, що відбувається в Білорусі, яка завжди була добрим другом і партнером України. І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід із суспільно-політичного конфлікту».