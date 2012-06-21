Україна має сприятливі природно-кліматичні передумови для того, щоб бути лідером світового виробництва продовольства та біоенергетичних продуктів.
«Громадяни України, чисельність яких становить близько 0,5% населення Землі, мають 8,8% кращих сільськогосподарських земель cвіту. А це створює надможливості не лише для виробництва й експорту сировини, як це відбувається нині, а й для постачання на внутрішній та глобальний ринок переробленої продукції – продовольства, біопалива, а також для того, щоб займатися біоенергетикою. Ми маємо необмежені можливості для розвитку органічного сільського господарства, продукти якого матимуть потенціал світового визнання», – розповів оглядачеві «Урядового кур’єра» президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало.
Аграрній науці є що запропонувати сільськогосподарському виробництву. «За підсумками науково-дослідної роботи установ Академії у 2017 році ми сформували каталог кращих інноваційних розробок, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво. До нього увійшли 300 розробок 52 науково-дослідних установ НААН», – відзначив Ярослав Гадзало.
Окрім того в Академії відпрацьовано низку пілотних проектів з виробництва високорентабельних нішевих культур, які здатні надати новий імпульс розвитку вітчизняного АПК.
«Це, зокрема, проекти: промислового виробництва на основі біоадаптивних методів в умовах відкритого ґрунту; часнику – на основі високопродуктивних сортів; екологічно-чистої гречки з підвищеними адаптивними властивостями; горіха грецького – за інтенсивними технологіями; гірчиці – на основі органічних методів землеробства; біомаси для виробництва біопалива – на основі швидкоростучих фітоенергетичних ресурсів та цілий ряд інших», – додав президент НААН.
Також, йде робота над створенням наукового парку «Біоекономіка» для координації спільних проектів з виробництва нішевої продукції АПК на основі інноваційної біоекономіки та на засадах державно-приватного партнерства.