Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Міжнародний сертифікат Національного реєстру рекордів України днями здобула громадська організація «Українська родина» з турецького міста Анталія. Цього визнання наші співвітчизники удостоїлися в номінації «Перший пам’ятник українському поетові, художнику та просвітителю Тарасові Шевченку в Турецькій Республіці». Документ експерт Марк Орловський вручив очільниці української громади Віті Михайловій.
Зініціювала встановлення барельєфа Тарасові Шевченку саме «Українська родина», яка й облаштувала парк української культури «Ukrayna kültür parkı». Тут і відкрили в липні пам’ятник знак Кобзареві. Автор меморіальної композиції — турецький скульптор Саліх Акбулут. Під портретом Тараса Шевченка українською й турецькою мовами викарбували його відоме поетичне висловлювання:
Учітеся, брати мої!
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь, −
Свого не цурайтесь.
Переклала ці крилаті слова турецькою мовою доцентка кафедри тюркології Київського національного університету ім. Т. Шевченка Тудора Арнаут. На урочисту подію відкриття барельєфа до Анталії тоді прибули міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга, а також представники українських і кримськотатарської спілок.
А от міжнародний сертифікат про встановлення рекорду «Українська родина» з Анталії приймала днями під час фестивалю «GOLDEN ISLAND OF TALENTS» («Золотий острів талантів»), що відбувся в цьому місті. Українці з материзни та Туреччини змагалися в таких творчих категоріях, як вокальне мистецтво, художнє читання та народні, бальні й сучасні танці.