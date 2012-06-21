Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Фестиваль «Українська весна» вже четвертий рік поспіль проводять у столиці Бельгії Брюсселі в березні. Проте цьогоріч пандемія коронавірусної хвороби внесла корективи в його графік, хоч афіші й анонси культурної програми «Української весни», яка мала відбутися у найвідомішому мистецькому центрі Брюсселя BOZAR, було розвішано у всьому місті. Але, на щастя, пандемія лише відтермінувала, але не скасувала фестивалю.
Проте COVID-19 змінив формат фестивалю. Зазвичай у його програму входили концерти українських гуртів і виконавців, творчі зустрічі, демонстрація кінострічок. Однак цього року через вимоги до проведення таких заходів в умовах пандемії «Українська весна» обмежиться лише показом фільмів. З 18 по 20 вересня показ відбудетеся очно у приміщенні BOZAR, а з 25 вересня по 4 жовтня — в онлайн трансляції.
Відкриватиме фестиваль стрічка молодого українського режисера Антоніо Лукича «Мої думки тихі». Уперше фільм було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де його удостоїли Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в межах Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Антоніо Лукича отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, а актриса Ірма Вітовська здобула премію за найкращу акторську роботу.
У програмі фестивалю документальний фільм Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин», повнометражний дебют — картина «Додому» Нарімана Алієва, кримінальна драма «Плем’я» Мирослава Слабошпицького, драматична стрічка «Коли падають дерева» Марисі Никитюк, документальна — Вадима Ількова «Тато — мамин брат» і художній фільм «Дике поле», екранізація культового роману Сергія Жадана «Ворошиловград» режисера Ярослава Лодигіна. Вартість квитка на фільми, які демонструватимуть у BOZAR у перші три дні фестивалю, становить 6 євро. Вільних місць у залі вже майже не лишилося.
Одним з найцікавіших заходів «Української весни» стане дискусія колишнього кремлівського політв’язня українського режисера Олега Сенцова, яку модеруватиме активістка в галузі прав людини, професорка політології Вільного брюссельського університету Од Мерлен, яка спеціалізується на вивченні суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі. Через пандемію Олег Сенцов не зможе прибути до Брюсселя, тому братиме участь у дискусії через відеозв’язок.
Фестиваль «Українська весна» відбудеться за підтримки Посольства України в Бельгії, Державного агентства України з питань кіно, Товариства українців в Бельгії, Центру образотворчих мистецтв BOZAR та кінокомпанії Arthouse Traffic.