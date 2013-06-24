Станом на 15 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 24 805,9 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 186,6 тис. га. Обмолочено 55% площ, засіяних цими культурами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема:

Пшениці – зібрано 18 985,7 тис. тонн на площі 4 396,2 тис. га;

Ячмінь – зібрано 4 732,0 тис. тонн на площі 1 247,2 тис. га;

Горох – зібрано 573,5 тис. тонн на площі 230,3 тис. га.

Інших зернових і зернобобових зібрано 513,1 тис. тонн на площі 310,8 тис. Га.

Серед лідерів, зокрема:

Одеська область – зібрано 3 425,3 тис. тонн з площі 1 070,4 тис. га.

Кіровоградська область – зібрано 2 204,0 тис. тонн з площі 533,4 тис. га.

Вінницька область – зібрано 2 082,9 тис. тонн з площі 337,6 тис. га.

Ріпаку вже зібрано 3 014,5 тис. тонн на площі 1 184,8 тис. га.

В Кіровоградській і Дніпропетровській областях почали збирати урожай гречки.