Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Українські авіаційні компанії звільнили впродовж дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19, третину своїх працівників.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, такі скорочення відбулися у штатах обслуговуючого персоналу, льотного складу та стюардес. Також міністр повідомив, що на превеликий жаль, ці висококваліфіковані фахівці не зможуть собі знайти роботи за фахом і за кордоном, тому що й там така ж сама складна ситуація на ринках авіаперевезень.

Владислав Криклій повідомив, що керівники авіакомпаній благають про державну допомогу, але зараз держава сама знаходиться у дуже скрутному фінансовому становищі і нічим зарадити їм не може.

У той же час, міністр не полишив ідею створення державної авіаційної компанії.

Нагадаємо, ще у квітні 2020 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає таку можливість. Тоді він зазначив, що така авіакомпанія повинна мати свій парк літаків.

Владислав Криклій у свою чергу вважає, що державну авіакомпанію можна створити на базі підприємства «Антонов».