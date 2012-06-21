Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України, аналогічне міністерство Румунії надало нашим автомобільним перевізникам додатково вісім тисяч бланків на 2020 рік. Із зазначеної кількості дозволів три тисячі призначено для двосторонніх та транзитних перевезень, решта – для транзитних.
У Мінінфраструктури запевняють: ці бланки будуть доступні для оформлення у пунктах видачі дозволів вже найближчим часом. Інформацію щодо цього буде оприлюднено на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті. Міністр інфраструктури Владислав Криклій з цієї нагоди подякував усім, хто сприяв якнайшвидшому відправленню бланків-дозволів з Бухаресту до Києва.
Найближчим часом також очікується прибуття 4711 бланків дозволів з Польщі. Міністерство інфраструктури України і надалі веде перемовини із польськими колегами щодо збільшення квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.
Також варто нагадати, що недавно уряд схвалив законопроєкт щодо змін до угоди про міжнародні автотранспортні перевезення між Україною та Великобританією.