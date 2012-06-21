Середня відсоткова ставка в гривні виросла по депозитах на термін від 6 до 12 місяців (на 0,06 п.п. до 12,34%). А вклади терміном понад 12 місяців подорожчали на 0,09 п.п. до 11,94% річних. Вартість внесків на період до 1 місяця і раніше становить 7,98% річних. Депозити на строк від 1 до 3 місяців пропонують під 9,27% річних. Вклади терміном від 3 до 6 місяців впали в ціні на 0,01 п.п. до 11,87% річних. Прибутковість безстрокових заощаджень знизилася на 0,05 п.п. і становить 7,79% річних. Про це повідомляє Бізнес Цензор.
Середня відсоткова ставка в доларах США зросла для вкладів строком понад 12 місяців (на 0,02 п.п. до 2,84% річних). Решта вкладів не змінилися в ціні. Вартість безстрокових заощаджень становить 1,01% річних. Депозити періодом до 1 місяця пропонують під 0,85% річних, а від 1 до 3 місяців — під 1,09% річних. Прибутковість вкладів на строк від 3 до 6 місяців становить 2,03% річних, а від 6 до 12 місяців — 2,58% річних.
Середня відсоткова ставка в євро виросла за депозитами строком понад 12 місяців (на 0,02 п.п. до 1,88% річних). Не змінилася вартість безстрокових заощаджень (0,66%), і вкладів на строк до 1 місяця (0,52%). Депозити на період від 3 до 6 місяців пропонують під 1,28% річних. Прибутковість вкладів строком від 1 до 3 місяців становить 0,69% річних, від 6 до 12 місяців — 1,75% річних.