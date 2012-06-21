Основний склад Національної збірної України не братиме участі у Чемпіонаті світу з боксу в російському місті Єкатеринбург.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник прес-служби Федерації боксу України Олександр Подаваленко.
«Хочу в черговий раз повідомити, що основний склад Національної збірної України участі в Чемпіонаті світу в Єкатеринбурзі не братиме (ті, хто брав участь в Європейських іграх 2019 і т.д.). Що стосується інших хлопців — якщо вони виявили бажання їхати, то мають повне право на це, грубо кажучи, за свій рахунок» – сказав Подавленко.
Що стосується інших хлопців — якщо вони виявили бажання їхати, то мають повне право на це, грубо кажучи, за свій рахунок", – сказав Подавленко.