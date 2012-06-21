Наймолодші жителі прифронтових сіл Трьохізбенка та Кримське більше за всіх радіють спільному проєкту операції Об’єднаних сил та громадської організації «Мистецька вежа» з назвою «Українське кіно — Луганщині». Військові не лише продемонстрували українські казки «Викрадена принцеса» й «Микита Кожум’яка», а й кожного глядача пригостили солодощами і морозивом. Хоч тут чи не щодня чути вибухи, у селах багато дітей. Не забули вартові мистецтва і про дорослих — для них привезли стрічку «Позивний «Бандерас».
«Якби такі фільми показували ще на початку війни, то вона б давно скінчилася. Люди мають право знати правду. Та, на жаль, не всі цього хочуть», — прокоментував голова військово-цивільної адміністрації села Кримське Юрій Константинов.
За словами представника командування ООС полковника Руслана Мирошниченка, проєкт триває, і десятки різножанрових новинок вітчизняного кінематографа абсолютно безплатно демонструватимуть жителям малих міст та сіл у прифронтовій зоні Луганщини.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»