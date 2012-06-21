На Міжнародному турнірі «Кубок Дерюгіної-2018» з художньої гімнастики, українські грації стали першими у двох фіналах групових вправ у багатоборстві.
Нашій збірній у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзвяк, Діани Мижерицької, Валерії Харіної, Дарини Кобець та Аліни Бухно не було рівних у вправах з обручем та м’ячів і скакалками.
У першому фіналі українській команді вдалося набрати 17,150 балів і обійти суперниць з Ізраїлю (16,500) та Естонії (16,250). У другому фіналі перемога дівчат була більш переконлива –18,850, у той час, як у ізраїльтянок – 16,300 та естонок – 15,200.
В індивіудальних змаганнях, як і рік тому серед українок найбільше нагород здобула юна Христина Погранична. Спортсменка вразила не лише своєю грамотною і чисто виконаною програмою, а й упевненістю – 14-річна дівчинка виступала як доросла досвідчена чемпіонка. До речі, незважаючи на вік, це не перший успіх Пограничної на міжнародних турнірах. В активі грації «золото» у вправі з обручем, вона також виграла три срібні медалі у фіналах зі стрічкою, булавами та м’ячем.