У 2017 році Україна експортувала 533 тонн печериць на $480 тис., що у 12,5 разів більше, ніж роком раніше. У 2016 році цих грибів було поставлено на зовнішні ринки 42,6 т. на $37,8 тис. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Найбільшими покупцями цих грибів були Молдова (443 т на $382 тис.), Білорусь (85,4 т на $87,1 тис.) та Румунія (1 т на $1,5 тис.).
Також українські гриби постачалися до Ізраїлю, Грузії, Кувейту, Австрії, Панами, Словаччини, Туреччини та інших країн.
У 2017 році було імпортовано в Україну печериць 0,45 т. на $0,6 тис., у результаті чого сформовано позитивне зовнішньоторговельне сальдо за цією позицією у $479 тис.
Незважаючи на низькі внутрішні ціни на печерицю, швидкому розвитку експорту заважають кілька факторів: складності з формуванням великих партій; нерівномірна якість і невеликий термін зберігання; пасивність виробників.
Україна знаходиться на 11-му місці в світі за обсягами виробництва печериць.