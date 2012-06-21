Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомили з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку пообіцяла надавати гранти на розробку стратегій розвитку малих та середніх сільськогосподарських підприємств. Такі стратегії мають бути спрямовані на посилення ролі таких сільгосппідприємств на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю.

Взяти участь у конкурсі на отримання обіцяного гранту можуть аграрні компанії, що мають не менш як п’ятирічний досвід розробки попередніх маркетингових стратегій та інвестиційних проєктів, які досягли успіху, зокрема й підприємства з виробництва харчових продуктів. Також компанії – претенденти на грант повинні мати експертів з належною освітою за фахом та практичним досвідом.

Повний опис умов та порядку подання заявок наведено тут: https://cutt.ly/ugyukul. Заявки на участь у конкурсі слід подавати до 18:00 9 листопада за адресою: agro.subawards@chemonics.com.