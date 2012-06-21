Нова модифікація протитанкового ракетного комплексу «Скіф» була успішно випробувана на військовому полігоні. Про це інформує прес-служба Київського конструкторського бюро «Луч».
Під час випробувань ракетного комплексу були присутні українські військові, представники компанії-розробника та країни-замовника.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко розповів, що ракетний комплекс обладнаний потужним тепловізором, який дає змогу атакувати бронетехніку ворога в умовах поганої видимості або вночі.
Попко додав, що розробка «Скіфу» вкотре підтверджує, що Україна має високий науковий потенціал і можливість створювати озброєння на світовому рівні.
Удосконалений протитанковий керований ракетний комплекс «Скіф» був модифікований під вимоги потенційного замовника. Зміни були направленні на адаптацію установки для використання її в умовах пісків та м’яких ґрунтів. Оскільки сама ракета розроблялась для застосування у будь-яких кліматичних чи погодних умовах, то її залишили незмінною.
Також новий ракетний комплекс має низку технічних переваг. Зокрема, здатен до ураження рухомої та нерухомої броньованої військової техніки, яку оснащено різними рівнями захисту. Крім цього, комплекс «Скіф» має здатність знищувати малорозмірні цілі, вертольоти і легкоброньовані об'єкти.