Про це минулого тижня на своїх сторінках у Фейсбук написали віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроантлантичної інтеграції Іванна Клипмуш-Цинцадзе, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

8 березня – не привід вітати жінку з тим, що вона жінка, впевнена Уляна Супрун. «Хочу попросити не вітати мене в цей день. Не дарувати квітів та інших подарунків. Бо не сприймаю 8 березня чи будь-яке інше свято, як привід вітати жінку з тим, що вона є жінка. А якщо в такий спосіб ви хочете підтримати мої, як жінки, права та свободи – квіти та особливий день для цього також не потрібні», – написала вона на своїй сторінці у Фейсбук

На її думку, боротьба проти гендерної дискримінації – важливий процес, котрий потрібно підтримувати не подарунками раз на рік, а активною громадянською позицією.

«Якщо знаєте про випадки насильства чи дискримінації над жінками –підтримуйте цих жінок! Повідомляйте відповідні державні структури та організації, які захищають права жінок», – закликала Уляна Супрун, нагадавши, що нині ЮНЕСКО та Вікіпедія запустили кампанію #Wiki4Women, спрямовану на ширшу появу жінок в інформаційному середовищі. На сьогодні, зокрема, з 25 тисяч статей, які публікуються у Вікіпедії щодня, жінок стосуються лише 17%. Організатори кампанії заохочують більше писати про досягнення жінок на сторінках Вікіпедії, наголосила Уляна Супрун, закликавши долучитися до цієї ініціативи.

«В день, який би ми могли таки, відповідно до Резолюції Генасамблеї ООН 32/142 1977 року переназвати в державі на Міжнародний день прав жінок, а в перспективі таки визначити його звичайним робочим днем, захищаю право жінок на працю та беру участь у зміцненні миру та безпеки, проти іноземної агресії та окупації. Все, як у Резолюції ООН.

Вилітаю до Брюсселю для участі в "Брюссельському безпековому форумі" та для проведення численних зустрічей у Штаб-квартирі НАТО та з представниками країн Північноатлантичного Альянсу», –

написала 8 березня на своїй сторінці у Фейсбук Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Про те, що 8 березня має перетворитися на свято рівних прав та можливостей для кожного – чи то чоловіка, чи то жінки, написала у Фейсбук і очільниця Міносвіти Лілія Гриневич.

За її словами, торік в Україні від домашнього насилля загинуло 600 жінок, за статистикою, 60% суддів, прокурорів та поліцейських вважають, що в домашньому насиллі винна жертва. Сьогодні ми з оптимізмом говоримо про 12% жінок-депутаток Верховної Ради, бо це хоч і поганий, але кращий результат виборів за усі часи незалежності, наголошує вона.

«Сподіваюся, згодом повага до жінок виражатиметься в підтримці таких важливих документів, як ратифікація Стамбульської конвенції про протидію домашньому насиллю та насиллю щодо жінок, підтримкою ініціатив спрямованих на убезпечення жінки та створення для неї реальних рівних можливостей у житті», написала міністр.

Нагадаємо, торік Верховна Рада не ратифікувала Стамбульську конвенцію.