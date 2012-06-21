В італійському місті Касарго відбувся міжнародний конкурс кулінарного та ресторанного мистецтва, в якому взяли участь 18 команд із 13 країн: Італії, Франції, Словенії, Молдови, Данії, Латвії та інших. Серед них і представники України — із Сумського центру професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного бізнесу, які продемонстрували високу професійну майстерність.
У номінації «Найкращий кухарський дует» відзначилися кухар Іван Дерипаскін і кондитер Дарина Пчелінцева. Вони явили справжні їстівні шедеври: яйце на морквяній подушці з овочами гриль та вафельні тістечка з вершками, лимонним курдом, свіжою полуницею і м’ятою. А в номінації «Найкращий бармен та ресторанне обслуговування» перемогли Роман Волков і Катерина Анохіна. Майбутні працівники ресторанної галузі не тільки виготовили і запропонували вишуканий авторський коктейль, а й продемонстрували чудове знання англійської та італійської мов.