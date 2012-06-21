Про те, що українській гривні виповнюється 100 років, нагадала оновлена експозиція музею нумізматики в Острозі на Рівненщині.
Саме 1 березня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила Закон «Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів». 6 квітня в обігу з’явилися перші гривневі банкноти. Випуск гривні продовжили і за часів гетьманату Павла Скоропадського, але згодом припинили. А відновили із приходом до влади Директорії.
— Саме ж слово «гривня» походить від прикраси із золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї (тобто на загривку). Це були м’яко заокруглені обручі з різноманітними прикрасами, — нагадує острозький історик Микола Бендюк.
Батьком гривні в незалежній Україні став Віктор Ющенко: вона з’явилася в обігу 1996-го, через 5 років після народження незалежної держави.