Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Біля райцентру Диканька на Полтавщині з нагоди Дня незалежності відкрили пам’ятний знак, що увіковічнює знакову історичну подію, яка мала місце під час Великої Північної війни. У 1709 році в одній з церков села Великі Будища, яке нині знаходиться на території Диканського району, було підписано так званий «Великобудищанський трактат» — військово-політичний союз між гетьманом України Іваном Мазепою й кошовим отаманом Запорозької Січі Костем Гордієнком та шведським королем Карлом XII. Згідно з його умовами шведський монарх зобов’язувався не укладати мирової угоди з царем московитів, доки не визволить з-під московської влади Україну й Запорожжя.
Факт спільного підписання такого документа важливий ще й тому, що, як стверджують історики, очільник Запорозької вольниці доти ворогував з гетьманом Мазепою. А тут поступився своїми принципами, бо це стосувалося долі всього українського народу, країни. Це свідчить, що вже тоді українці об’єднувалися, коли поставали перед вибором: жити в ярмі чи бути вільними. На цьому наголошували присутні на церемонії відкриття пам’ятного знака — місцеві вчителі, представники влади, громадські та політичні діячі.
Ініціював спорудження пам’ятного знака директор Великобудищанської школи, краєзнавець Олександр Калашник. А профінансували роботу на умовах співфінансування меценати й Диканська районна рада.