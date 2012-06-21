Міністерство енергетики та захисту довкілля проведе ревізію рішень колишнього складу Міненерго та Мінекології, а також перегляне енергетичну стратегію України. Це стало основним меседжем новообраного міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля на вчорашній пресконференції.
Він пояснив логіку об’єднання двох міністерств новим поглядом на питання навколишнього середовища, його захисту та енергетики. За його словами, новостворене міністерство розуміє, що нині треба уважно відстежувати глобальні тенденції захисту клімату.
«Одне скажу точно: енергетичну стратегію України переглянуть. Чому? Тому що вона у нас є, але її не виконують. До того ж наша країна не використовує того чималого потенціалу з видобутку газу, який має», — заявив він.
Щодо ревізії спірних питань, які залишилися у спадок від колишньої влади, чиновник зазначив, що передовсім це стосується таких енергетичних проєктів, як вітроелектростанція на Боржавському гірському масиві.
За словами Олексія Оржеля, нова влада повинна серйозно зайнятися питаннями доречності існування різних видів податків, натомість ввести нові, необхідні.
«В Україні заплановано запровадити податок на забруднення довкілля. Проте ми скасуємо деякі шкідливі податки. Нам треба щось робити з відходами. Саме робити, а не просто казати про це. Ми ще й досі не маємо спеціальних законопроєктів щодо поводження з відходами, зокрема їхнього захоронення», — сказав міністр.
Чиновник говорив про нещодавній візит української делегації до Польщі й надважливі питання, які було там обговорено. За його словами, найважливіше для України збільшення можливостей отримання скрапленого газу з LNG-термінала, розташованого у дружній до нас державі.