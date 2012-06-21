Після понад місячного затишшя чотири школи Берегівщини — Яношівська, Великоберезька загальноосвітні і Свободівська І—ІІ ступенів, а також Берегівська українська гімназія — наповнилися школярським гомоном. Усі вони виграли відбірний конкурс на участь у навчальному проєкті «Бомбезний GoCamp», тож тепер у них відкрилися мовні табори.
Дві з половиною сотні школярів вивчають мови не на уроках, а в іграх, квестах і руханках. Із самого ранку до післяобідньої пори тут звучить українська мова, знань якої учням шкіл, в яких навчаються представники національних меншин і насамперед угорської, бракує. Так само вдосконалюються і в англійській.
Обидві ці мови на Берегівщині перебувають у зоні особливої уваги. Школярам, більшість із яких — представники національних меншин, конче потрібно підвищувати рівень знань з української та англійської, без яких неможливо буде успішно скласти ЗНО і вступити до вишів.
«Основна мета таборів — створити мультикультурне мовне середовище, що допомагатиме школярам краще засвоїти українську мову, вільно нею спілкуватися, — розповіла кореспондентові «УК» регіональний координатор мовного проєкту «Навчаємося разом» у Закарпатській області Ксенія Охотник. — З ними працюють 12 учителів місцевих шкіл і 12 відібраних на всеукраїнському конкурсі. У кожному з чотирьох таборів є по кілька волонтерів із-за кордону — Чехії, Шотландії, США та інших країн. І педагоги, й волонтери пройшли навчальний тренінг, що дасть змогу враховувати найпередовіші методики викладання. Тож користь є для всіх.
Мовне таборування на Берегівщині відбувається за сприяння МОН, громадської організації «Глобал офіс», фінансової підтримки від Фінського проєкту реформи української шкільної освіти «Навчаємося разом» та Євросоюзу.