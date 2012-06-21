Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
На більшій частині території України протягом серпня, а в багатьох регіонах –– ще з липня спостерігалася посуха як у повітрі, так й у ґрунті, повідомляють агрометеорологи. У десяти областях і прилеглих до них районах інших областей посуха тривала ще з травня, а протягом червня –– серпня випало не більше половини, а то й третини норми опадів.
Станом на останні числа серпня майже по всій території України, за винятком хіба що Західного регіону, ґрунт був практично зовсім сухий. На багатьох посівних площах спостерігалося повне висихання ґрунту на глибину метра, що є для України винятковим явищем.
Це створює вкрай несприятливі умови для вчасної сівби пізніх культур, зокрема, ріпаку та озимих зернових культур. Ті самі кліматичні умови спричинили уповільнення росту кошиків соняшнику та качанів кукурудзи. У багатьох випадках вони так до кінця і не сформувалися, багато які качани –– майже порожні, кількість зернин у них набагато менша за середню, маса качанів –– рекордно низька. Багато на яких площах вони вже більшими не виростуть, вегетація на цьому й закінчилася.
Втім, така прикрість –– не суто українське явище. Те саме спостерігається і в Європі. Міністерство сільського господарства США зазначає. що врожай олійних культур у Європі впав до чотирнадцятирічного мінімуму. Нестачу їх можна було б поповнити за рахунок імпорту, та, на жаль, ми тут допомогти нічим не можемо. А шкода. бо експортні можливості відкривалися великі.