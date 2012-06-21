Державний концерн «Укроборонпром» оголосив тендер на надання послуг незалежного аудиту своєї діяльності, а також підпорядкованих йому підприємств із залученням міжнародних експертів з очікуваною вартістю 32,5 мільйона гривень. У відповідному оголошенні на порталі державних закупівель «Прозорро» вказано, що аукціон з визначення переможця тендера відбудеться 26 вересня 2019 року. Його проводитимуть із пониженням ціни, мінімальний крок становитиме 325 тисяч гривень.
«Учасник зобов’язується надати послуги з аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту консолідованої/комбінованої фінансової звітності замовника і підприємств, складеної станом на і за роки, що закінчуються 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності», — цитує УНІАН текст тендерної документації. Остаточний строк проведення аудиту — 10 квітня 2021 року.
Таким чином втілюється рішення уряду, який наприкінці травня надав Укроборонпрому 32 мільйони гривень на поворотній основі задля проведення фінансового аудиту.