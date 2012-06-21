Верховний суд відмовив компанії «Укртелеком» у задоволенні позовних вимог до державного «Ощадбанку» в спорі про розірвання договору купівлі-продажу облігацій на суму майже 1,5 мільярда гривень.
Як повідомила прес-служба банку, суд поставив остаточну крапку у дворічному спорі, завдяки якому «Укртелекому» вдавалося уникати сплати боргу, передає УНІАН.
Зокрема, суд задовольнив касаційну скаргу «Ощадбанку» і скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, емітентом яких є компанія «ЕСУ» – міноритарний акціонер «Укртелекому».