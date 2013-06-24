Перші аукціони відбудуться 24-25 липня на майданчику Prozorro Продажі. На продаж виставлено 72,5 тис. тонн щебеню. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Компанія вже провела зустріч з бізнесом, щоб обговорити актуальні питання ринку щебеневої продукції та перспективи продажу через електронні аукціони. Вони проходитимуть за принципом англійського аукціону, і Укрзалізниця очікує на активну конкуренцію серед учасників. У майбутньому планується продаж майже 1,3 млн тонн щебеню через окремі лоти.

Продаж щебеню став можливим завдяки рішенню Кабінету Міністрів, який спростив процедуру розпорядження майном для Укрзалізниці та надав дозвіл на його продаж.