З метою стабільного забезпечення матеріалами для ремонту рухомого складу за ринковими цінами Укрзалізниця оголосила про намір укласти рамкову угоду в системі Prozorro. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Цьому передувала підготовча робота із залученням замовників і постачальників. Наприкінці травня відбувся круглий стіл, під час якого обговорили деталі та графік процедури: номенклатуру, обсяги, технічні вимоги до продукції, а також проєкт договору з умовами оплати й поставки.

Для цієї закупівлі обрано саме механізм рамкових угод. Він дозволяє швидко обирати постачальників чітко під потребу конкретного місяця на найвигідніших ринкових умовах — без створення надлишкових запасів і з мінімізацією ризиків для обох сторін.

Загальна стартова вартість закупівлі за рамковою угодою становить 573 млн грн. До участі можуть бути залучені до 10 постачальників, що відкриває можливість для широкої конкуренції. Прийом заявок триває до 10:00 7 серпня 2025 року. Термін дії рамкової угоди — до кінця 2026 року.

Після підписання угоди Укрзалізниця планує проводити регулярні відбори серед учасників (1–2 рази на квартал) на потребу конкретного періоду. Це дозволить остаточно відмовитися від механізму «рознарядок» у довгострокових договорах і при цьому мати стабільне гарантоване забезпечення.

У разі успішного застосування першої рамкової угоди Укрзалізниця планує розширити практику використання цього інструменту й на інші номенклатурні групи.