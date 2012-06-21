«Укрзалізниця» оголосила конкурс на назву експреса, який запустять між Центральним залізничним вокзалом та аеропортом «Бориспіль». Найкращі ідеї подадуть на розгляд правління компанії та запропонують на обговорення громадськості. Варіанти назв можна надсилати на пошту іnfopress@uz.gov.ua.
Згідно з проектом, дістатися з Києва до аеропорту експресом можна буде за 35 хвилин. Вартість квитків становитиме 80-120 гривень.
Роботи із запуску залізничного сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль» повинні бути завершені до 1 грудня, початок робіт заплановано на червень. На реалізацію проекту «Укрзалізниця» витратить 800 мільйонів гривень власних коштів. Рухомий склад, який планується використовувати – це 13 поїздів Pesa. Очікується, що проект окупиться за 10,5 років.
Маршрут буде прокладений від вокзалу станції Київ-Пасажирський через станції «Видубичі» та «Дарниця» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Для реалізації проекту потрібно добудувати до існуючої залізничної інфраструктури шляхопровід, 4 кілометри колії та платформу біля терміналу.
Планується, що із запуском потягів, пасажиропотік на новій залізничній лінії складе більше 2,67 млн осіб або 35% загального пасажиропотоку, що принесе галузі більше 300 млн грн доходу в рік.