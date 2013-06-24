Укрзалізниця отримала нову техніку для колійників і енергетиків у межах програми модернізації та механізації інфраструктурних підрозділів. Це втілення програми з ініціативи віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

«Майже п’ять років техніку для малої механізації не закуповували, а влітку цього року ми започаткувати централізовану системну трирічну програму оновлення для інфраструктурного господарства.Сьогодні Укрзалізниця отримала нову партію техніки.Це дає змогу зменшувати ручну працю, полегшувати умови для колійників, енергетиків та забезпечувати швидше й безпечніше відновлення інфраструктури, що постійно страждає від ворожих атак», — зазначив Олексій Кулеба.

Колійникам передали 20 нових хоперів-дозаторів, збудованих на власних потужностях УЗ. До кінця року буде виготовлено ще 30 таких вагонів. Також вони отримали понад тисячу одиниць малої механізації, зокрема рейкорізи, рейкосвердлильні верстати, електрошпалопідбійки, кущорізи, гайковерти та натяжні пристрої зокрема вітчизняних виробників. Ця техніка знижує фізичне навантаження на працівників та пришвидшує виконання робіт. Крім того, енергетики отримали новий телескопічний автопідйомник для оперативного відновлення високовольтних ліній після атак, а колійники — трактори українського виробництва з мульчерами для очищення смуги відведення.

«Будівництво, ремонт і утримання інфраструктури — одні з найважчих робіт на залізниці, що потребують великої фізичної віддачі від колійників та енергетиків. Потрібно полегшувати їхню працю й забезпечувати сучасною технікою. Інфраструктура — стратегічна для держави, і від швидкості її відновлення після атак залежить рух і безпека. Інвестиції в механізацію — це підтримка людей і стійкості галузі», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста.

До кінця 2025 року Укрзалізниця поставить у свої підрозділи загалом 1832 одиниці техніки малої механізації — це перша хвиля масштабного оновлення, яка вже посилює можливості колійних робітників. У 2026—2028 роках компанія планує закупити ще 9564 одиниці техніки, що дасть змогу повністю забезпечити потреби колійного господарства всієї мережі.

Олексій Кулеба подякував залізничникам, які щодня тримають залізницю в русі: монтерам, бригадирам, машиністам, ремонтникам, слюсарям, електрикам.

«Їхня праця — основа стійкості транспортної системи під час війни. Тож наше важливе завдання — забезпечити їх тим, що дає змогу працювати безпечніше, ефективніше й швидше. Будемо попри всі складнощі продовжувати та нарощувати темп», — зазначив Олексій Кулеба, повідомляє Мінрозвитку.