З причини введення в експлуатацію нового Бескидського тунелю в Карпатах на залізниці Стрий – Мукачево – Чоп у період з 19 по 25 травня змінюються маршрути поїздів далекого сполучення, які курсують по цій ділянці.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Нічний швидкий поїзд №46 Лисичанськ – Ужгород відправленням з Лисичанська та проходом через Харків з 19 по 24 травня щодня буде слідувати своїм розкладом до станції Львів і далі без зупинок через Самбір – Сянки, прибуттям до Ужгорода з 20 по 25 травня о 14.00 (замість 14.25).
Зворотний поїзд №45 Ужгород – Лисичанськ з 20 по 24 травня буде відправлятися з Ужгорода за графіком – о 19.55, слідувати до Львова без зупинок через Сянки – Самбір, і далі від Львова через Харків до Лисичанська йти своїм маршрутом і розкладом.
Поїзд категорії «Нічний експрес» №17 Харків – Ужгород відправленням з Харкова 19, 21 і 23 травня буде йти тільки до станції Львів (приб. 4.48). Зворотний поїзд №18 відправиться 20, 22 і 24 травня зі Львова о 19.04. На ділянці Львів – Ужгород – Львів в зазначені дати поїзд №17/18 ходити не буде.