Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад навіть під час війни. Днями на маршрути вирушили шість нових вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі. П’ять прямують на Харків, один — на Дніпро. Це прифронтові напрямки, де навантаження на систему найбільше. Ці вагони стали фінальними в партії з 66, які Укрзалізниця замовила торік.

Кожен новий вагон — підсумок роботи сотень людей. У виробництві задіяно понад 160 українських компаній, серед них релоковані з тимчасово окупованих територій. Такі замовлення дають роботу, забезпечують податки, підтримують промисловість і стабільність у регіонах.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що Укрзалізниця залишається символом стійкості держави: «Під щоденними обстрілами залізничники забезпечують сполучення, евакуацію людей, доставку допомоги і підтримують рух країни. Навіть після масованих атак інфраструктура відновлюється в середньому за чотири години, і того самого дня поїзди знову виходять на маршрути».

Віцепрем’єр-міністр відзначив нагородами 30 працівників залізниці — провідників, машиністів та інших, повідомляє Мінрозвитку.