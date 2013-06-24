З 10 жовтня 2025 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Україною та Румунією. Столиці обох країн поєднає поїзд 99/100 Київ-Бухарест, що курсуватиме щодня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Маршрут проходитиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець (Молдова), Унгени (Молдова) та Ясси (Румунія). Важливо, що місто Ясси з його міжнародним аеропортом є ключовим логістичним вузлом для українців, які подорожують до країн Європейського Союзу.

«Кожен новий міжнародний маршрут — це не лише про зручність для пасажирів, а й про інтеграцію України в європейський транспортний простір. Нещодавно ми відкрили першу євроколію, що напряму з'єднала Ужгород та три європейські столиці. Уже працюємо над її розширенням у кількох напрямках — зокрема на Закарпатті та Волині. Україна має стати частиною загальноєвропейських транспортних коридорів TEN-T, які формують майбутню логістику Європи», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:30 та прибуватиме на центральний вокзал Бухареста Gara de Nord о 06:47 наступного дня. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

У зворотному напрямку відправлення з Gara de Nord, Бухарест, о 19:10, прибуття до Києва о 19:41 наступного дня.

Вартість квитка у купейному вагоні — приблизно 3800 грн.