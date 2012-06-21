На календарі ще березень, а на Сумщині готуються до літнього оздоровлення й відпочинку наймолодших краян. Передбачають, що всі приваби літньої пори відчують майже 52 тисячі дітей віком 7—17 років, зокрема пільгових категорій.
За словами заступника начальника управління молоді й спорту Сумської ОДА Ольги Резниченко, передбачено фінансування обсягом 42 мільйони гривень, що на 8 мільйонів більше, ніж торік. Це насамперед кошти обласного, бюджетів міст і районів, інших джерел фінансування.
Планують роботу 22 позаміських дитячих закладів оздоровлення й відпочинку, дитячого закладу санаторного типу, двох наметових містечок і двох наметових таборів — «Коловрат» ім. Романа Атаманюка і «Табору миру».
Як наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, керівники на місцях мають узяти під особистий контроль підготовку дитячих закладів, фінансування літньої кампанії, потурбуватися про дотримання в таборах вимог техногенної та пожежної безпеки.
Хоч літо ще попереду, для 42 дітей пільгових категорій цьогорічний відпочинок уже розпочався в першій зміні Українського дитячого центру «Молода гвардія» та Міжнародного дитячого центру «Артек».