Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Водій Микола Чистик з Умані давно захоплюється виготовленням макетів кораблів. Почавши їхнє виготовлення ще у 18 років, він став справжнім майстром. Поступово перейшов від виготовлення моделей маленьких човників до конструювання великих суден. Тепер захоплення поглинає весь його вільний час. Деталі виготовляє повністю вручну. Окремі запчастини доводиться купувати й через Інтернет. Вивчає відомості про кораблі з усіх можливих джерел, зокрема й із всесвітньої мережі.

Роботу починає з креслення, малює шаблони, за якими потім працює. Найвідповідальніша робота — малюнок корпуса. Як намалюєш, так потім і попливе, жартує Микола. Фанеру обшиває дерев’яними рейками, пластиком. Шпаклювання, ґрунтування та фарбування — заключний етап. Але його слід виконувати дуже ретельно, аби судно було схоже на свій прототип. Хоча, як пояснює умілець, особливо точного копіювання він не добивається. Проте загалом ця справа дуже скрупульозна. На кожний макет потрібно кілька місяців напруженої праці.

Макети виходять у нього чималі — до півтора метра. Є в колекції старовинні кораблі, як, приміром, козацька чайка. Є й більш сучасні. Багато своїх робіт майстер дарував друзям, деякі вдається продати. Його галеон — великий багатопалубний вітрильний корабель — зараз прикрашає один із ресторанів у Стамбулі. Роботу чотири роки тому вдалося переправити туди літаком. Шість макетів кораблів різних країн і епох , серед них — Титанік 1912 року — розмістили на набережній в Умані.