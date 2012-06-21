У зв’язку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що сталася в морському порту міста Бейрута Ліванської Республіки, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити на безпечність зберігання суб’єктами господарювання аміачної селітри.
«Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив», — ідеться в документі. Відповідне доручення Прем’єр дав міністрові інфраструктури Владиславові Криклію, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, т.в.о. голови Державної служби України з питань праці Віталієві Сажієнку, голові Національної поліції Ігореві Клименку і головам обласних та Київської міської держадміністрацій. Про підсумки перевірки ці особи мають поінформувати Кабінет Міністрів до 15 вересня 2020 року, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.