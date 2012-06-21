Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Унікальний баштовий годинник на фасаді зали камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії знову запрацював. Тепер він не лише веде відлік часу, а й радує рівнян класичною музикою. Недаремно ж знаходиться на улюбленому багатьма майдані Музики…
Тривалий час хронометр не працював. Однак рівненським майстрам-годинникарям Олександру та Сергію Плужниковим таки вдалося знову запустити його. Причому, стверджують, на цілих 15 років: стільки гарантії дають вони годинниковому механізму. А деталі для ремонту замовляли аж у Швеції.
« Він унікальний, іншого такого немає. Не купити ні в Китаї, ні в Тайвані. Це рукотворна річ», — розповідає Сергій Плужников.
Завдяки спеціальному механізму щогодини з нього лунатиме класична музика. Композиції рівняни обирали разом шляхом голосування на сайті громадської організації «Рівне Разом». Перемогли три: «Мелодія» Мирослава Скорика, всесвітньо відомий «Щедрик» Миколи Леонтовича та пісня «Україно» Тараса Петриненка.
Ексклюзивний хронометр запрацював завдяки співпраці керівництва філармонії та громадської організації «Рівне Разом». Її голова Віктор Шакирзян профінансував реставрацію годинника, бо вважає його родзинкою міста. Свій День народження Рівне відзначає 30 серпня, тож такий подарунок цілком доречний.