Відповідно до закону про вищу освіту, університети мають рівень автономії та самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та організації освітнього процесу. Рішення ухвалює вчена рада закладу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на всеукраїнській селекторній нараді з представниками місцевих органів влади та профільними міністерствами, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.
«В Україні 1,2 мільйона студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив у безпечних умовах. Рішення про те, чи будуть вони вчитися дистанційно, чи ходитимуть до університету, треба приймати з огляду на епідеміологічну ситуацію в кожному конкретному регіоні», — зазначив Прем’єр.
За сприятливої ситуації МОН рекомендує розпочати 2020/2021 навчальний рік для студентів 1 курсу (ОС бакалавр), які в цьому році вступають на навчання до вишів, з 1 по 15 вересня 2020 року; для старшокурсників з другого курсу — з 1 вересня 2020-го; для студентів ОС магістр першого року навчання — з 11 по 15 вересня 2020 року.