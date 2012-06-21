Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині розпочався «Youth-Fest» — фестиваль, учасники якого молодь до 35 років популяризуватимуть сучасні види мистецтва, здоровий спосіб життя, актуальні форми творчого самовираження, активну громадянську позицію.
Фестиваль триватиме дистанційно до 5 листопада. До участі може долучитися молодь не лише Сумщини, а й інших регіонів країни, з-за кордону. Вимога одна — креативний характер творчості, новаторство, відхід від усталених стандартів.
Як повідомив сайт Сумської ОДА, учасники фестивалюмають надати обласному науково-методичному центру культури і мистецтв відеоматеріали своїх виступів за напрямками, що стосуютьсясучасної хореографії, експериментального театру, альтернативна музики, візуального мистецтва.
До участі у творчому огляді запрошені молодіжні, дитячі, аматорські колективи, індивідуальнівиконавці, які мають відповідні творчі роботи.
Результати фестивалю будуть підсумовані в листопаді, а роботи переможців викладені на сайті означеного Центру.