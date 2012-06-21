Це була перша зустріч високого рівня між представниками Євросоюзу та України, яка відбулася за особистої присутності всіх учасників, від початку пандемії. Хоч не обійшлося й без несподіванок. Буквально за день до саміту очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пішла на самоізоляцію, бо контактувала з людиною, яка отримала позитивний тест на COVID-19. На щастя, обидва тести підтвердили, що Урсула фон дер Ляєн здорова, однак термін її самоізоляції офіційно завершився у вівторок увечері, коли саміт уже добіг кінця. Тож європейську делегацію очолювали голова Європейської ради Шарль Мішель та високий представник з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.