Ураган Доріан лютує в Атлантичному океані. Зі швидкістю 225 кілометрів на годину він стрімко наближається до узбережжя Флориди. Урагану вже присвоїли 4 категорію небезпеки, за п'ятиступінчастою шкалою вітру Саффір-Сімпсон.
Руйнівна сила Доріана може поставити під загрозу благополуччя мільйонів людей, а також туристичні пам'ятки, такі як Світ Уолта Діснея, пускові установки NASA на мисі Канаверал і навіть курорт Мар-а-Лаго президента Трампа в Палм-Біч.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як NASA стежить за ураганом Доріан з космосу
Національний центр ураганів, що базується на Маямі, повідомив, що Доріан рухається зі швидкістю вітрів до 140 миль/год (225 км/год), і стрімко наближається до Флориди.
За прогнозом метеорологів Доріан досягне узбережжя Флориди у понеділок вранці, 2 вересня. Жителі штату розкуповують бутильовану воду, ліхтарики, акумулятори, генератори запаси їжі та ліки. На деяких АЗС закінчилося пальне.
Згідно з прогнозом, Доріан пробуде над Флоридою протягом двох днів, скидаючи до 18 дюймів (46 см) води.
Директор NHC Кен Ґрехем висловив тривожне занепокоєння, щодо непередбачуваної ситуації для жителів Флориди. На його думку, коли ураган дістанеться східного узбережжя, він зменшить швидкість, і затримається над штатом, крутячись повільно.
«Повільний ураган не є нашим другом, чим довше він кружлятиме, тим більше дощу випаде», – сказав Грехем у прямому відео на Facebook.
Президент США Дональд Трамп розповів журналістам перед від'їздом у Кемп-Девід на вихідні: «Ми думаємо про евакуацію у Флориді, але це поки що занадто рано. Ми, мабуть, визначимося з цим у неділю».
Натомість мер міста Форт-Пірс Лінда Хадсон закликала своїх 46 000 жителів, які планували евакуацію, не баритися і виїжджати з міста якомога швидше.
«Зараз час прийняття рішення. Не чекайте, поки на автозаправках закінчиться бензин», – сказала Лінда Хадсон.
ДОВІДКА «УК»
У п’ятницю над Атлантикою Доріан набрав ураганної сили. Тоді йому присвоїли 2 категорію за п'ятиступінчастою шкалою вітру Саффір-Сімпсон. До п’ятниці він рухався зі швидкістю майже 10 миль/год (16 км/год).
Дві тисячі військовослужбовців Національної гвардії США мобілізовано у п’ятницю для усуненя наслідків урагану, ще дві тисячі приєднаються до них у суботу. Чиновники штату Флорида перевірили чи у всіх будинках для престарілих та в лікарнях, що надають допомогу, є генератори.
Чиновники космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал, штат Флорида, готуючись до шторму, на про всяк випадок, якщо в неділю, 1 вересня, він досягне космодрому, перемістили мобільну 122- метрову башню до 52-поверхової будівлі Асамблеї автомобілів Кеннеді, щоб перечекати негоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»