Подану МОЗ постанову, яка врегульовує доплати до оплати праці медичних працівників, які нараховуються з вересня, ухвалив Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні. «Щоб медичні працівники якнайшвидше отримали доплати, слід було терміново ухвалити рішення щодо порядку реалізації передбачених для цього 5,9 мільярда гривень. Тож на урядовому засіданні в понеділок було визначено, у який саме спосіб лікарі отримають цю доплату. Одразу після публікації постанови, лікарні зможуть укласти угоди й до кінця вересня почнуть отримувати ці кошти та виплачувати їх своїм медичним працівникам», — наголосив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Ухвалено й постанову про затвердження переліку спеціалізованих організацій, через які відбувається закупівля деяких лікарських засобів. Доплати лікарям, нагадує пресслужба МОЗ, передбачено в обсязі 70% посадового окладу, розрахованого за найвищим 14-м тарифним розрядом ЄТС, фахівцям з базовою та неповною вищою медосвітою усіх спеціальностей — 50% мінімальної платні, молодшим медичним сестрам — 25%.