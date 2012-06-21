Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
За даними інформаційно-аналітичного порталу АПК України, наш експорт зерна цього року відстає від торішнього на двадцять відсотків. Станом на 19 серпня наші трейдери експортували 5,1 млн тонн зерна, або на 1,25 млн тонн менше, ніж на цю ж дату 2019-го.
Зокрема пшениці відвантажили 3 млн тонн, або на 3,5% менше, ячменю — 1,6 млн тонн (менше на 1,7%). Найбільш суттєве зменшення зафіксовано по кукурудзі — на 70%, всього 502 тис тонн.
Недавно наші зерновики висловлювали сподівання, що показники експорту можуть зрости за рахунок кукурудзи, але тепер ці надії видаються мало вірогідними. Як повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, прогнози врожайності кукурудзи доведеться істотно скоригувати у бік зменшення.
Очікуваний урожай через посуху становитиме лише 35 млн тонн, а не 37, як передбачалося раніше, і то за умови, що восени погодні умови стануть більш сприятливими. Найбільших втрат зазнали аграрії Черкащини, Одещини та Кіровоградщини. По цих областях повністю урожай було втрачено на площах відповідно 133,8; 33,5 та 21,3 тис га. Сильно знизився урожай у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях на площах відповідно 234; 147 та 120,5 тис га.
Загалом урожай зернових у Міністерстві очікують за оптимістичним сценарієм в обсязі 70 млн тонн проти 72 торік.