Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко наголосила, що прифронтові території є одним із ключових пріоритетів Уряду. Для забезпечення системної роботи в 9 областях, де ведуться або велися бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях, Уряд активізує діяльність Координаційного центру з питань управління цими регіонами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено механізм, який передбачає призначення в кожному Міністерстві та центральному органі виконавчої влади заступників, відповідальних за формування та реалізацію політик щодо прифронтових територій.

Цей механізм охоплює всі міністерства, а також Держспецзв’язку, Державну інспекцію ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонд державного майна.

«Життя на прифронтових територіях триває, попри особливі умови. Ми враховуємо це в усій державній політиці, щоб підтримувати людей і створювати нові можливості для розвитку регіонів», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд продовжує системну роботу для підтримки громадян у прифронтових регіонах, розробляючи нові інструменти та рішення для забезпечення їхніх потреб.