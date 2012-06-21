Розпочато великий діалог влади з бізнесом, основна мета якого — дати відповідь на запитання, як Україна може адаптувати Угоду про асоціацію Україна — ЄС, її ключовий сегмент — поглиблену всеосяжну зону вільної торгівлі до сучасних реалій торгівлі нашої держави з Євросоюзом. Такий діалог — важливий сигнал уряду для українського бізнесу, запрошення представити власне бачення перегляду угоди і тісно взаємодіяти з урядом у переговорах з ЄС.

Як зазначила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час першого онлайн-діалогу з українським бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, наступного року виповнюється п’ять років з дати набуття нею чинності. Це найбільша угода ЄС із третьою країною.

«Зона вільної торгівлі з ЄС відкрила нам доступ до найбільшого ринку на європейському континенті, і ЄС — це основний торговельний партнер України та найбільший інвестор в українську економіку. Нині на ЄС припадає близько 42% товарообігу», — цитує слова віцепрем’єра її служба.

Ольга Стефанішина нагадала, що положення Угоди про асоціацію Україна — ЄС розробляли ще у 2010-му. За 10 років змінилися стандарти та запити і в Європейському Союзі, і в Україні, зокрема в торгівлі. Тож вони потребують інших підходів. Тому оновлення угоди, модернізація її торговельної частини — це необхідність та рушій поглиблення європейської інтеграції України.

«У межах угоди маємо змогу оцінити ефективність виконання, що передбачено статтею 481 документа. Цей інструмент політичного діалогу між українською та європейською стороною дасть змогу зважити кожен елемент імплементації угоди та виокремити ті галузі та сектори, де можна досягнути більшого прогресу завдяки оновленню», — наголосила вона.

Віцепрем’єр поінформувала, що для організації системної роботи в цьому напрямі при її офісі створено спеціальну групу радників, які відповідатимуть за взаємодію з бізнесом у процесі оновлення угоди. Усі пропозиції, які надходитимуть, ретельно опрацьовуватимуть. Ольга Стефанішина закликала бізнес виявити активність і надсилати свої пропозиції. Підсумком поглиблених консультацій з українською бізнес-спільнотою щодо потреб та очікувань від оновлення Угоди про асоціацію Україна — ЄС стане узагальнена позиція бізнесу, яку буде враховано під час підготовки переговорної позиції України в межах оновлення угоди.

«Позиція уряду України має базуватися на очікуваннях та потребах українського бізнесу, національного виробника. Уперше бізнес-гравці мають змогу свідомо та прозоро оцінити ефективність роботи зони вільної торгівлі з ЄС, визначити наявні бар’єри в торгівлі, обстояти свої інтереси та примножити свої можливості», — підкреслила віцепрем’єр.

Загалом основні акценти оновлення угоди передбачають такі напрями: оновлення додатків — поглиблення секторальної інтеграції; оновлення торговельних (тарифних та нетарифних) параметрів — збільшення обсягів безмитного експорту на ринок ЄС та усунення нетарифних заходів, що обмежують торгівлю з ЄС. Очікується, що оновлення угоди стане одним з дієвих інструментів підтримки нашої економіки.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»