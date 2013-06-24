Кабінет Міністрів схвалив зміни до державного бюджету на 2025 рік, передбачивши додаткове фінансування на оборону обсягом 324,7 млрд грн. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Із цієї суми понад 310 млрд грн буде спрямовано до загального фонду, з яких 301 млрд грн отримає Міністерство оборони. Зокрема: 202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців; 100 млрд грн — на закупівлю озброєння, насамперед безпілотних літальних апаратів різних типів, серед них FPV-дрони на оптоволокні, дрони-перехоплювачі та діпстрайк-дрони; 8 млрд грн — на інші військові витрати: перевезення, пальне та експлуатаційні.

«Рішення продиктоване динамікою фронту і постійно змінними умовами бойових дій. росія не зупиняється, змінює тактику на фронті та посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру в тилу. Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати Збройним силам усі необхідні ресурси для протидії ворогу», — зазначила Юлія Свириденко.

Основне джерело фінансування — 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Ще майже 30 млрд грн забезпечено за рахунок додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах та скорочення непріоритетних видатків.

Прем’єр наголосила, що закупівлю дронів частково профінансують за рахунок заморожених російських активів, за що Україна вдячна партнерам з ЄС та країн G7.

Наступний крок — оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді. Уряд розраховує на підтримку народних депутатів, щоб якнайшвидше забезпечити Сили оборони необхідними ресурсами, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.