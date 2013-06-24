Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дасть змогу ще майже 18 тисячам українських сімей скористатися програмою пільгової іпотеки «єОселя». Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, до кінця 2025 року Міністерство фінансів випустить облігації внутрішньої державної позики на суму 30 млрд грн та внесе їх до статутного капіталу ПрАТ «Укрфінжитло». Це забезпечить фінансовий ресурс для продовження видачі іпотечних кредитів за пільговими ставками.

«У фокусі програми — військові, працівники сектору безпеки та оборони, вчителі, медики, науковці, внутрішньо переміщені особи й сім’ї, які втратили житло через війну», — зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду закликала українців, які планують придбати житло 2026 року, подавати заявки на участь у програмі вже зараз. Зробити це можна за кілька хвилин через застосунок «Дія», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.