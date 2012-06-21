Це дасть змогу місцевій владі впроваджувати необхідні карантинні обмеження для запобігання поширенню пандемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє RTVE.

Наразі надзвичайний стан запроваджено на 15 днів і надалі він має продовжуватися. Як зазначається, в уряді планують утримувати його до квітня 2021 року.

Документ не містить великої кількості обмежень на загальнонаціональному рівні.

Головним його завданням є легалізація різних заходів з боку місцевої влади в регіонах, які за законом мають право самостійно запроваджувати необхідні обмеження, виходячи з епідеміологічної ситуації на місцях.

Протягом цього тижня місцева влада кількох регіонів Іспанії просила уряд запровадити надзвичайний стан, рішення, яке потребує схвалення центрального уряду.

Рішення про запровадження надзвичайного стану, зокрема, дозволяє місцевій владі встановлювати комендантську годину у нічний час – з 23-00 до 6:00.