Про п’ять великих євроінтеграційних кроків і реформ уряду розповів під час онлайн-зустрічі із представниками Європейської Бізнес Асоціації Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Вони допоможуть упровадити в Україні найкращі європейські практики. Ідеться про державні програми підтримки бізнесу, які вже діють і над якими працює уряд. Глава уряду закликав членів ЄБА долучитися до розроблення довгострокової Національної економічної стратегії-2030. Її спрямовано на системне відновлення економічної активності.
Нині є потреба стимулювання економіки і виконання плану дій уряду, які містять такі заходи для різних галузей національної економіки. Саме тому український уряд не розглядатиме запровадження жорстких обмежувальних заходів у разі другої хвилі поширення коронавірусу. А замість цього покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання, повідомляє УНІАН.
«Ми зараз активно обговорюємо з нашими європейськими партнерами питання промислового безвізу України з Європейським Союзом. Це має значно спростити доступ українських товарів на ринок ЄС. Також ведемо переговори щодо підписання угоди про спільний авіаційний простір. На нашу думку, ця угода може стати вагомим рушієм для відновлення авіаційного сектору, який суттєво постраждав від коронакризи в усьому світі», — зазначив Денис Шмигаль.
Наступним кроком, за словами очільника уряду, має стати приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E (європейської мережі системних операторів передачі електроенергії), яке дало б змогу створити повноцінну конкуренцію на ринку електроенергії, посприяти справедливій ціні та підвищити безпеку цих мереж.
«Важливим блоком у контексті євроінтеграції України слугує реформа митниці. Ми чітко розуміємо, що митницю може бути реформовано не через окремі персоналії, а лише через створення там європейських правил. Зокрема це євроінтеграційні проєкти з об’єднання баз митної вартості з ЄС, створення ризикоорієнтованих систем і зелених коридорів на митниці для чесного бізнесу», — зауважив Денис Шмигаль.
П’ятим кроком Прем’єр-міністр назвав імплементацію ініціативи щодо внутрішнього водного транспорту в Україні в систему європейського водного транспорту. «Це так само сприяло б значному розвитку логістики та підсиленню нашого експорту», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
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